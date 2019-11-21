Galatasaray'da ilk yolcu! Ocak ayında...
Süper Lig'de ikinci yarıda gücünü arttırmak isteyen Galatasaray, devre arasında yapacağı operasyonlarla takımı istikrarlı bir duruma getirmek istiyor.
Ocak ayı planları ortaya çıkıyor! Galatasaray'da gönderilecek ilk isim belli oldu: Mariano.
Sezon sonu sözleşmesi bitecek Mariano ile devre arasında yollar kesin olarak ayrılacak.
Brezilyalı sağ bekin ülkesinden gelecek teklifleri değerlendireceği öğrenildi. Mariano'dan bonservis beklentisi olmayan yönetim, oyuncunun 1.3 milyon Euro olan maliyetinden kurtulmak istiyor.
Öte yandan Martin Linnes, ikinci devrede Galatasaray'ın sağ bekteki kozu olacak
Teknik Direktör Fatih Terim ilk olarak Beşiktaş derbisinin ardından Ocak ayında yapılacak operasyonun sinyallerini vermişti.
Galatasaray'ın evinde Real Madrid'e 1-0 yenildiği maçın özetini izliyoruz...
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