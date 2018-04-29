Galatasaray'da ilk yarıda iki fire
Sarı-kırmızılılarda Younes Belhanda gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düştü. Mariano ise 21. dakikada sakatlanarak oyunu terk etti.
TT Stadı'nda oynana Galatasaray - Beşiktaş maçında zorunlu bir değişiklik yapıldı. Sağ kasığından sakatlanan Mariano, 21. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı. Brezilyalı futbolcu yerine Martin Linnes oyuna dahil edildi.
Younes Belhanda ise ilk yarıda gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düştü. Faslı oyuncu Akhisarspor -Galatasaray mücadelesinde forma giyemeyecek.
NEGREDO YÜZDE YÜZLÜK GOL KAÇIRDI, DEVAM EDEMEDİ
Mücadelenin 20. dakikasında Beşiktaş golle burun buruna geldi. Jason Denayerin büyük hatasında Alvaro Negredo kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı. İspanyol golcü müsait pozisyonda topu auta gönderdi. Pozisyondan 2 dakika sonra Galatasaray Fernando ile maçın ilk golünü buldu. Alvaro Negredo ilk yarıda ayak bileğinden sakatlanarak yerine Jeremain Lens'e bıraktı.
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