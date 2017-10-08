Galatasaray’da ikinci transfer dalgası

SEZON başında kadrosunu yeniden inşa eden ve 10 lejyoner transferi ile bambaşka bir çehreye bürünen Galatasaray’da, Tudor’un hedefi takımı yeni takviyelerle iyice güçlendirmek.

Yeni transferlerle özellikle yedek kulübesinin de güçlenmesini isteyen teknik direktör Igor Tudor ve başkan Dursun Özbek konuyla ilgili olarak bir araya geliyor. Özbek ile Tudor, 10. haftada oynanacak Trabzonspor maçı sonrasında masaya oturacak.

3 BÖLGEDE OYNUYOR

İdeal 11’ini yakalayan Galatasaray’da, Tudor alternatif oyuncu kalitesini artırmak adına raporunu hazırlayıp başkan Dursun Özbek’in onayına sunacak.

19 Eylül 2017 tarihinde Hürriyet’in ilk kez duyurduğu gibi Galatasaray’ın ilk hedefi Kaan Ayhan olacak. Sağ bek, stoper ve ön liberoda forma giyen oyuncu Galatasaray’ın gözdesi durumunda...

Hırvat teknik adam Igor Tudor, 3 bölgede de alternatif oyuncu olarak kullanabileceği için Kaan’ı kadrosunda görmeyi çok istiyor.

ÖN LİBERO HASSASİYETİ

Asamoah dışında Tudor, kulübe için Ocak ayında bir ofansif, bir de defansif orta saha oyuncusu almayı düşünüyor.

Belhanda’nın yedeği olarak yerli ya da gurbetçi ama TC pasaportu olan ofansif orta saha oyuncusu adına scout ekibi bir süredir çalışmalar yapıyor.

Donk’un ayrılmak istemesi ve kadroya dahi girememesi nedeniyle Galatasaray, Fernando’nun yedeği olarak bir de defanfis orta saha, yani ön libero arayışında.

Sarı-kırmızılılar, ligin ikinci yarısında daha güçlü olmak için her şeyi yapacak.