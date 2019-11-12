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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
12.11.2019 - 15:10, Son Güncelleme:

Galatasaray'da iki kritik gün!

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Galatasaray'da iki kritik gün!

Galatasaray Kulübü, yarınki divan kurulu ve perşembe günkü mahkeme sebebiyle 2 kritik günü üst üste yaşayacak.

Sarı-kırmızılı kulübün kasım ayı olağan divan kurulu toplantısı yarın Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilecek. Saat 13.30'da başlayacak divan kurulu toplantısına Başkan Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyeleri eksiksiz katılacak. Söz alacak üyelerin sert eleştiriler yapması beklenen toplantıda, perşembe günkü mahkemeden çıkacak kararın da gündeme gelebileceği belirtildi.

TEDBİRİN KALDIRILIP KALDIRILMAYACAĞI BELLİ OLACAK

Galatasaray'da seçim yapılıp yapılmayacağı perşembe günü Çağlayan Adalet Sarayı'ndaki 14'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nde gerçekleştirilecek duruşmada belli olacak.
Sarı-kırmızılı kulüpte yönetim kurulu, idari açıdan ibra edilmemesinin ardından konuyu mahkemeye taşımıştı. Alınan tedbir kararının ardından olağanüstü seçim yapma zorunluluğu askıya alınmıştı. Tedbir kararlarının devam ettiği başka mahkeme kararları bulunurken, birleştirilen davalar ile ilgili son söz perşembe günü Çağlayan'daki 14'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nde söylenecek. Mahkemece alınan tedbir kararı kaldırılırsa sarı-kırmızılı yönetim olağanüstü genel kurul kararı almak zorunda kalacak ve Mustafa Cengiz yeniden başkan adayı olamayacak. Mahkemenin tam tersi bir karar vermesi durumunda ise Mustafa Cengiz ve yönetiminin görevine devam etmesine engel bir durum olmayacak.

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Galatasarayda iki kritik gün

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