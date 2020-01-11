Galatasaray'da Henry Onyekuru ölümden döndü!

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Süper Lig’in ikinci yarısına hazırlanan Galatasaray’ın flaş transferi Henry Onyekuru’nun ölümden döndüğü ortaya çıktı... Sarı kırmızılı takımın Nijeryalı oyuncusunun ısrarlı ateş şikayeti üzerine yapılan incelemelerde ‘sıtma parazitine’ rastlandı. Yaşananlar nedeniyle Onyekuru’nun büyük tehlike atlattığı ortaya çıktı. Galatasaray Sağlık Kurulu, deyim yerinde ise genç oyuncunun hayatını kurtardı. Ateş şikayeti olan futbolcunun Galatasaray’a imza atmadan önce Nijerya’ya tatile gitmesi üzerine ‘sıtma’ olabileceği şüphesi göz önüne alındı.

3 kez testten geçti

Onyekuru'ya bu süreçte tam 2 kez test yapılırken, bu testlerde sıtma paraziti rastlanmadı ve sonuçlar negatif çıktı. Ancak geçmeyen ateş şikayeti üzerine Galatasaray’ın sponsoru olan hastanesi Medical Park ve Sağlık Kurulu, Henry Onyekuru’yu tedavi altına aldı ve sarı kırmızılı oyuncuya bir test daha yapıldı. Nijeryalı oyuncunun Sağlık Bakanlığı’na yollanan 3. testinde sıtma paraziti pozitif çıktı. Onyekuru’nun hastanede hemen tedavi altına alındığı belirtildi. 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu grip, soğuk algınlığı ve ‘ateş’ şikayeti düşünülerek kamp kadrosuna alınsa canından olabilirdi.

3-4 hafta sahalardan uzak kalacak

Tehlikeli bir hastalık olan sıtma teşhisi konan Onyekuru şimdi futboldan ziyade sağlığına kavuşması adına tedavi altına alındı.Onyekuru’nun sahalara dönüş süresi ise henüz kesin değil. Ölümcül riski olan bu rahatsızlık sonrasında Onyekuru 3-4 hafta sonra sahalara dönebilir. G.Saray’ın açıklamasında, “Onyekuru’nun sağlık kontrollerinde herhangi bir bulgu olmamasına rağmen, yüksek ateşini ısrarla sorgulayarak, olası bir sıtma enfeksiyonundan şüphelenen sağlık ekibimiz tarafından hastalık teşhis edilmiştir” denildi.

Sıtma nedir?

Sıtma; Plazmodium adı verilen, tek hücreli ve hücre içi parazit ile oluşan bulaşıcı bir hastalıktır. Parazit, esas olarak, karaciğer hücrelerini ve alyuvarları tutar. İnsan kanı ile beslenen sivrisinekler tarafından, hasta ya da paraziti taşıyan insandan alınarak sağlam insanlara taşınır ve onları da hastalandırır. Sıtmanın esas bulaşma yolu sivrisinektir. Sıtmada bulaştırıcılık süresi, kanda parazit bulunduğu süre kadardır.

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