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Haber Giriş: 10.01.2020 - 19:36,Son Güncelleme:/

Galatasaray'da Henry Onyekuru en az 3 hafta yok!

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Galatasaray'da Henry Onyekuru en az 3 hafta yok!

Galatasaray'da sıtma hastalığına yakalanan Henry Onyekuru'nun en az 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Galatasaray'da sıtma hastalığına yakalandığı açıklanan Henry Onyekuru en az 3-4 hafta forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı kulüp, Nijeryalı oyuncunun sıtma hastalığına yakalandığını açıklamıştı.

İşte Galatasaray'ın açıklaması;

Oyuncumuz Henry Onyekuru’nun kulübümüzle görüşmeleri öncesi tatil amacıyla gittiği ülkesindeki Nijerya’da sıtma parazitine maruz kaldığı tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun sağlık kontrollerinde herhangi bir bulgu olmamasına, yapılan tetkiklerde hastalığa dair şüphe uyandıracak bir veri bulunmamasına rağmen oyuncunun bir gün önce başlayan yüksek ateşini ısrarla sorgulayarak olası bir sıtma enfeksiyonundan şüphelenen sağlık ekibimiz tarafından hastalık teşhis edilmiş ve oyuncumuz sponsor hastanemiz Liv Hospital’da tedaviye alınmıştır.

Gerek sağlık ekibimiz ve Liv Hospital’ın değerli uzman hekimlerinin belirlediği uluslararası tedavi protokolleri gerekse Sağlık Bakanlığı’nca görevlendirilmiş resmi makamların bu hastalıkla ilgili ön gördüğü protokoller dikkate alınarak tedavi titizlikle uygulanmaktadır. Hastalığın seyri ve oyuncumuzun sağlık durumu ile ilgili gelişmeler oldukça kamuoyu bilgilendirilecektir.

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