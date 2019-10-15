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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 15.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Galatasaray'da hedef 4'te 4 ile zirveye

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Galatasaray'da hedef 4'te 4 ile zirveye

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig’de önümüzdeki 4 haftayı kayıpsız geçerek, kasım ayında verilecek milli araya zirvede girmeyi hedefliyor.

 Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Süper Lig’de son 30 yılın en kötü sezon başlangıcını yaparak ilk 7 haftada 10 puan toplayan Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim kısa vadeli hedefi belirledi. Halen lider Aytemiz Alanyaspor’un 4 puan gerisinde bulunan sarı kırmızılılarda hedef; önümüzdeki 4 maçı kazanarak, A Milli Takım’ın 14 Kasım’da İzlanda ile oynayacağı karşılaşma için verilecek milli araya zirvede girmek. Galatasaray bu süreçte Demir Grup Sivasspor ile evinde oynadıktan sonra dış sahada Beşiktaş karşısına çıkacak; ardından taraftarı önünde Çaykur Rizespor’u konuk edecek ve Gaziantep deplasmanına gidecek.

Takımın kilit oyuncularından Feghouli ve Belhanda’nın yaz aylarında Afrika Kupası’nda mücadele etmeleri, transferlerin çoğunun takıma geç katılması ve milli maç araları nedeniyle doğru dürüst tam kadro çalışma şansı bulamamaktan yakınan teknik direktör Fatih Terim, takımının bu dört maçı da kazanacağına inanıyor. Terim bu süreçte kadroda değişiklik yaparak tüm futbolcularını forma rekabetine ortak edecek. Jimmy Durmaz, Taylan, Şener, Ömer, Emre ve Donk gibi isimler daha çok şans bulacak.

G.SARAY’IN 12 PUAN BEKLEDİĞİ 4 MAÇ

D.G. Sivasspor
Beşiktaş
Ç. Rizespor
Gaziantep

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