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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
07.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Galatasaray'da hedef 45 milyon liralık takım

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Galatasaray'da hedef 45 milyon liralık takım

Şampiyon olarak 500 milyon liralık gelire de ulaşan Galatasaray, yine de mali disiplinden taviz vermeyecek.

UEFA Finansal Fair Play kriterlerine harfiyen uyma konusunda fikir birliğine varan yönetim, yeni sezonda takımının maliyetini 50 milyon Euro’nun altına düşürme hedefi koydu. 2017-18’de takım maliyetinin 70 milyon Euro seviyesinde olduğunu belirten yöneticiler, “Bu sezon çifte kupa alan takımın maliyetiyse 55 milyon Euro’ydu. Şimdi başarırsak, maliyet 45 milyon Euro’ya düşecek” dedi.

VEDAT’A 10 MİLYON EURO VERMEYECEK

Maliyetin düşürülmesine teknik direktör Fatih Terim de tam destek verdi. Buna göre sarı kırmızılılar, transferde bir oyuncu üzerinde aşırı ısrarcı ve “Ne olursa olsun alalım” tavrını takınmayacak. Alınacak oyuncular üst düzey yıldız olsa da yıllık garanti ücreti ise en fazla 2.5 ile 3 milyon Euro seviyesinde olacak. Buna güncel örnekse Rizespor’un  10 milyon Euro’dan kapıyı açtığı Vedat Muriqi. Bu oyuncuya 3 milyon Euro teklif edip kenara çekilen Galatasaray, çok beğendiği Brahimi için ise 4 yıl için 25 milyon Euro’yu bulan maliyet nedeniyle beklemeye geçti. Ayrıca Banega için de temas halinde olan kulüp, maliyetini düşürmeye çalışıyor.

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