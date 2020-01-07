Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor
Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan idmanda salondaki çalışmaların ardından kumda kuvvet çalışması gerçekleştirdi.
Galatasaray, ikinci yarı hazırlıklarına devam etti.
Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan idmanda sarı-kırmızılılar, salondaki çalışmaların ardından kumda kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Oyuncular, son bölümde 11'e 11 çift kale taktik oyun oynadı.
Galatasaray, ikinci yarı hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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