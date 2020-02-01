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GeriFutbol Galatasaray'da Harry Kewell sürprizi!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 01.02.2020 - 21:22,Son Güncelleme:/

Galatasaray'da Harry Kewell sürprizi!

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Galatasaray'da Harry Kewell sürprizi!

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 20. haftasında yarın Hes Kablo Kayserispor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, daha sonra gruplar halinde 5'e 2 dar alanda pas oyunu oynadı.

Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.

Sakatlıkları bulunan Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi, tedavilerinin ardından salon çalışmalarına devam etti. Florin Andone ise kendisi için hazırlanan özel program dahilinde kondisyoner eşliğinde yükleme antrenmanı gerçekleştirdi.

Galatasaray'ın eski futbolcularından Harry Kewell, sarı-kırmızılı kulübü ziyaret edip, antrenmanı da izledi.

Sarı-kırmızılı ekip, Türk Telekom Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak maçta Hes Kablo Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

Galatasarayda Harry Kewell sürprizi

Galatasarayda Harry Kewell sürprizi

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