Galatasaray'da hareketli dakikalar! Resmi teklif yapıldı...
Galatasaray, Teknik Direktör Fatih Terim'in Maicon'un Japonya'ya transferi halinde kadroya katılmasını istediği Luyindama için Standard Liege'e ilk teklifini yaptı.
Galatasaray, Standard Liege Kulübüne Kongolu stoper için 5 milyon euroluk resmi teklif yaptı.
Galatasaray'ın önerdiği rakam düşük bulundu ve 8 milyon euro bonservis bedeli istendi...
Fatih Terim, Boluspor maçının ardından transfer sorularına bu yanıtı vermişti...
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