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Galatasaray'da Hagi bombası

Sarı-kırmızılıların Gheorghe Hagi'nin Fiorentina'da top koşturan oğlu Ianis ile ilgilendiği iddia edildi.

Spor Arena / DIŞ HABERLER
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Galatasaray'da transfer hareketliliği var. Fatih Terim'in gelmesiyle sol bek öncelikli transfer çalışmaları sürdüren sarı-kırmızılı takımın gündemine sürpriz bir isim geldi.

Sky Sports İtalia'ya göre Galatasaray, eski efsane futbolcu Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi ile ilgileniyor. Serie A ekiplerinden Fiorentina'da top koşturan Rumen futbolcunun ocak ayında takımdan ayrılacağı belirtilmişti.

OĞLUNA KULÜP ARIYOR

Galatasaray'ın efsane ismi Gheorghe Hagi, oğlu Ianis'e kulüp arıyor. Rumen teknik adam Fiorentina'da süre alamayan oğlunun ocak ayında takımdan ayrılacağını açıkladı.

Hagi, "1,5 yıl önce Fiorentina ile anlaştığımızda onu oynatacakları sözünü vermişlerdi. Ne yazık ki böyle olmadı. Neden oynamadığı konusunda size bir şey diyemem çünkü Fiorentina'yı yargılayamam" diye konuştu.

Ayrılığın muhtemel olduğunu dile getiren Hagi, "Onun için iyi bir çözüm bulmak zorundayım. Fiorentina ile görüştüm ve fikirlerini biliyorum. Ianis'in oynaması gerekiyor. Üst ligler önceliğimiz ama Serie B de olabilir" ifadelerini kullandı.

Galatasarayda Hagi bombası

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