Galatasaray'da Gomis endişesi
Galatasaray’da, maaşının artırılmasını isteyen Befetimbi Gomis’in geleceği ve durumu endişe yaratmaya başladı.
İsviçre kampında zam talebine olumlu yanıt alamadığı için son derece mutsuz ve isteksiz bir görüntü çizen yıldız oyuncunun sergileyeceği tavır merak edilmeye başlandı.
Bu futbolcuyu kazanmak isteyen G.Saray yönetimi ve teknik heyeti, takıma verilen 2 günlük izni ülkesinde geçiren Gomis’in çalışmalarda sergileyeceği tavra göre hareket edip bu konuyu çözmeye çalışacak. Fransız yıldızın davranışları bu olayın gidişatına yön verecek.
CİM BOM SAKARYASPOR KARŞISINDA
Galatasaray bugün deplasmanda TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Sakaryaspor ile özel bir maç yapacak. Yeni Sakarya Atatürk Stadı’nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00’da başlayacak.
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