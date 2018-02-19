Galatasaray'da Gomis detayı! Sözleşmede yer alan o madde...
Kasımpaşa’ya 2-1 mağlup olan Galatasaray’da 90 dakikaya damga vuran olaylardan biri Gomis’in saha içinde bir anda yerde kalması ve bayılması oldu.
Vazovagal senkop hastası olan Gomis, bu şekilde Lyon ve Swansea takımlarında da sahada bir anda bayılmıştı. Gomis’in yaşadığı bu olay herkesi korkuttu. Galatasaray’ın en büyük gol silahı maça devam edemese, uzun süre sahalardan uzak kalsa ne olacak soruları da yüksek sesle konuşulmaya başlandı.
Gomis’in şu anda durumu iyi olsa da belirtelim Galatasaray Kulübü bu konuda titiz davrandı. Gomis’i sezon başında hem Fransa’da hem de İstanbul’da kapsamlı tarama, kontrollerden geçirdi. Sonuçlar temiz çıksa da Bafetimbi Gomis’in kontratına ‘tek taraflı fesih’ hakkı maddesi konuldu.
Yani Fransız yıldızın yaşadığı bu rahatsızlık, ani bayılmaları nedeniyle futbol oynayamaması halinde 3 yıl kontratı olan Gomis ile Galatasaray Kulübü yollarını ayırabilecek.
Saha içinde geçici şuur kaybı yaşayan Gomis’in durumunun iyi olduğu tekrar belirtildi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle