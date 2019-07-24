Galatasaray'da golcü satrancı
Mbaye Diagne'nin durumu netleşmeden, adaylar için adım atılmayacak.
G.Saray, UEFA’nın ‘al-sat’ dengesinde daha fazla eksi bakiyeye düşüp, ‘Diagne’yi satmak zorunda’ imajı çizmek istemiyor. Bu doğrultuda Falcao’nun da aralarında olduğu temastaki isimler için sadece maliyet analizi yapılıyor.
Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Falcao’nun da içinde bulunduğu adaylar ile temas halinde olsa da Diagne’nin durumu netleşmeden girişimde bulunmayacak. 31 gol kaydeden Diagne’nin satılması halinde iyi bir gelir elde etmeyi hedefleyen Galatasaray, pazarlama stratejisi olarak erken bir adım atmayacak. UEFA’nın ‘al- sat’ dengesinde daha fazla eksi bakiyeye düşüp ‘Diagne’yi satmak zorunda’ imajı çizmek istemeyen sarı kırmızılılar, şu ana kadar sadece fiyat araştırması ve maliyet analizi yapıyor.
Anlaşma yok, ilgi var!
G.SARAy’da herkesi Falcao heyecanı sardı! Kolombiyalı golcü için yönetimin 10 gün önce bulunduğu temas ve Monaco’nun oyuncuyu kamp kadrosuna almaması taraftarların ateşini yükseltti. Falcao ile anlaşıldığı iddiaları ortaya atılsa da sarı kırmızılılar şu anda sadece maliyeti adına girişimlerini sürdürüyor. Monaco’nun da yıllık 8 milyon Euro’luk maliyeti nedeniyle ayrılığına sıcak baktığı Falcao için formül aranıyor.
Sarı kırmızılılar sponsor ya da maliyetinin bir kısmını Monaco’nun karşılaması gibi formüllerle maliyeti 4-5 milyon Euro’ya çekme hedefinde... Aceleci olmayan yönetim, maliyete göre hareket edecek.
SAMATTA DA MASADA
Samatta için de temaslarını sürdüren G.Saray iki golcü için de rakamları masaya koyacak. Avusturya dönüşünde ise teknik direktör Fatih Terim ile masaya oturulacak. Diagne gitmezse Galatasaray yıldız golcü transferi yapmayacak. Senegalli giderse şartlara göre tercihi Fatih Hoca yapacak
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