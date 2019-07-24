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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
24.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Galatasaray'da golcü satrancı

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Galatasaray'da golcü satrancı

Mbaye Diagne'nin durumu netleşmeden, adaylar için adım atılmayacak.

G.Saray, UEFA’nın ‘al-sat’ dengesinde daha fazla eksi bakiyeye düşüp, ‘Diagne’yi satmak zorunda’ imajı çizmek istemiyor. Bu doğrultuda Falcao’nun da aralarında olduğu temastaki isimler için sadece maliyet analizi yapılıyor.

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Falcao’nun da içinde bulunduğu adaylar ile temas halinde olsa da Diagne’nin durumu netleşmeden girişimde bulunmayacak. 31 gol kaydeden Diagne’nin satılması halinde iyi bir gelir elde etmeyi hedefleyen Galatasaray, pazarlama stratejisi olarak erken bir adım atmayacak. UEFA’nın ‘al- sat’ dengesinde daha fazla eksi bakiyeye düşüp ‘Diagne’yi satmak zorunda’ imajı çizmek istemeyen sarı kırmızılılar, şu ana kadar sadece fiyat araştırması ve maliyet analizi yapıyor.

Anlaşma yok, ilgi var!

G.SARAy’da herkesi Falcao heyecanı sardı! Kolombiyalı golcü için yönetimin 10 gün önce bulunduğu temas ve Monaco’nun oyuncuyu kamp kadrosuna almaması taraftarların ateşini yükseltti. Falcao ile anlaşıldığı iddiaları ortaya atılsa da sarı kırmızılılar şu anda sadece maliyeti adına girişimlerini sürdürüyor. Monaco’nun da yıllık 8 milyon Euro’luk maliyeti nedeniyle ayrılığına sıcak baktığı Falcao için formül aranıyor.
Sarı kırmızılılar sponsor ya da maliyetinin bir kısmını Monaco’nun karşılaması gibi formüllerle maliyeti 4-5 milyon Euro’ya çekme hedefinde... Aceleci olmayan yönetim, maliyete göre hareket edecek.

SAMATTA DA MASADA

Samatta için de temaslarını sürdüren G.Saray iki golcü için de rakamları masaya koyacak. Avusturya dönüşünde ise teknik direktör Fatih Terim ile masaya oturulacak. Diagne gitmezse Galatasaray yıldız golcü transferi yapmayacak. Senegalli giderse şartlara göre tercihi Fatih Hoca yapacak

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