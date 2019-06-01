Galatasaray'da gizli transfer operasyonu! Benjamin Tetteh...
Devre arasında Galatasaray'ın transferi için çok uğraştığı, ancak finansal engeller nedeniyle kadrosuna katamadığı Benjamin Tetteh için girişimlerin sessiz sedasız devam ettiği ifade edildi. İşte Prag’daki operasyonun detayları...
Ocak ayındaki golcü operasyonu sırasında Galatasaray’ın transfer listesinde ilk sıralarda yer alan Benjamin Tetteh, bir kez daha Aslan’ın gündeminde.
Teknik patron Fatih Terim’in mutlaka kadrosunda görmek istediği 21 yaşındaki Ganalı santrforun bonservisini devre arasında almayı başaramayan Sarı-Kırmızılılar, kulübü Sparta Prag’la temaslarını sürdürüyor.
Semih Kaya’nın hem satışı hem de tekrar kiralanması sırasında iyi ilişkiler kurduğu Çekya kulübüyle bir görüşme daha yapan Galatasaray Yönetimi, şimdilik beklemeye geçti.
Özellikle genç oyuncunun kulübü üzerinde baskı kurarak, bonservis bedelinin düşmesi konusunda yardımcı olacağını düşünüyor.
TERİM İSMİNİ AÇIKLAMIŞTI
Fatih hoca, Tetteh’in transferini ne kadar çok istediğini kısa süre önce çok net bir şekilde dile getirmişti.
Tecrübeli çalıştırıcı, “Paramız olsa, Tetteh’i 3-4 milyon Euro’ya alabilirdik. Para olmayınca iş 8 milyon Euro’lara kadar çıktı” demişti.
Fatih hocanın listesinde ilk sıralarda yer alan 1.93 boyundaki Tetteh, bu sezon Çekya Ligi’ndeki 28 maçta 11 gol attı.
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