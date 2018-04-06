Galatasaray'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları sürüyor!
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 9 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
Sarı-kırmızılı oyuncuların, 5'e 2 pas organizasyonlarının ardından idmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleştirdiği kaydedildi.
Antrenmanın, orta ve şut çalışmalarının ardından yenilenme koşusuyla tamamlandığı aktarıldı.
Galatasaray, Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.
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