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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
20.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Galatasaray'da forvet transferi! Son gelişmeler...

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Galatasaray'da forvet transferi! Son gelişmeler...

Teknik Direktör Fatih Terim’in ısrarla takımda görmek istediği Ganalı golcü Tetteh için iyi haber gelmedi. 21 yaşındaki futbolcu için Ozan Kabak’tan elde  ettiği bonservis bedeli ile transferi bitirmek isteyen Galatasaray’a, olumsuz yanıt geldi.

Prag’ın Benjammin Tetteh’i sezon ortasında bırakmak istemediği ve Teknik Direktörü Scasny’nin de golcüsünün ayrılığına Ocak ayı için net şekilde karşı çıktığı belirtildi. Aslan teklifini 7.5 milyon Euro’ya çıkartmıştı.

SEMİH KAYA'NIN ELİ KULAĞINDA

Galatasaray’ın Sparta Prag’dan kiraladığı eski oyuncusu Semih Kaya, İstanbul’da... 27 yaşındaki stoperin transferinin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

YÖNETİME MESAJ TERİM'E DESTEK

Ankaragücü maçının öncesinde “Abdurrahim Albayrak transfer nerede?” tezahüratı yapıldı. Fatih Terim’e ise “İmparator Terim” şeklinde destek verildi. Ankaragücü maçının öncesinde “Abdurrahim Albayrak transfer nerede?” tezahüratı yapıldı. Fatih Terim’e ise “İmparator Terim” şeklinde destek verildi.

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Galatasaray, Süper Lig’de ikinci devrenin ilk maçında Ankaragücü karşısında rahat bir galibiyet alırken, sarı kırmızılı tribünler beklenen golcü-santrfor transferinin gecikmesi nedeniyle maç öncesi ve sonrasında yönetime tezahüratları ile mesaj gönderdi. Sarı kırmızılılar, karşılaşma öncesinde 2.Başkan Abdurrahim Albayrak’a seslenerek, “Abdurrahim Albayrak forvet nerede? Abdurrahim Albayrak transfer nerede!” şeklinde tezahüratlarda bulundu. Hemen ardından tribünler “İmparator Terim” tezahüratı ile destek verdi.

GÖZTEPE MAÇINDA SAHADA

10 men cezası verilen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, MKE Ankaragücü maçıyla ligde son kez kulübede yer almadı. MKE Ankaragücü müsabakasıyla 9. kez yedek kulübesi ve soyunma odasına giremeyen başarılı teknik adamın cezası, Ziraat Türkiye Kupası’nda 22 Ocak Salı günü Spor Toto 1. Lig takımı Boluspor ile oynanacak müsabakayla sona erecek. Terim böylece ligin 19. haftasında deplasmanda oynayacakları Göztepe müsabakasında takımının başında görev yapabilecek.

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