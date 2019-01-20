Galatasaray'da forvet transferi! Son gelişmeler...
Teknik Direktör Fatih Terim’in ısrarla takımda görmek istediği Ganalı golcü Tetteh için iyi haber gelmedi. 21 yaşındaki futbolcu için Ozan Kabak’tan elde ettiği bonservis bedeli ile transferi bitirmek isteyen Galatasaray’a, olumsuz yanıt geldi.
Prag’ın Benjammin Tetteh’i sezon ortasında bırakmak istemediği ve Teknik Direktörü Scasny’nin de golcüsünün ayrılığına Ocak ayı için net şekilde karşı çıktığı belirtildi. Aslan teklifini 7.5 milyon Euro’ya çıkartmıştı.
SEMİH KAYA'NIN ELİ KULAĞINDA
Galatasaray’ın Sparta Prag’dan kiraladığı eski oyuncusu Semih Kaya, İstanbul’da... 27 yaşındaki stoperin transferinin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.
YÖNETİME MESAJ TERİM'E DESTEK
Ankaragücü maçının öncesinde “Abdurrahim Albayrak transfer nerede?” tezahüratı yapıldı. Fatih Terim’e ise “İmparator Terim” şeklinde destek verildi. Ankaragücü maçının öncesinde “Abdurrahim Albayrak transfer nerede?” tezahüratı yapıldı. Fatih Terim’e ise “İmparator Terim” şeklinde destek verildi.
Galatasaray, Süper Lig’de ikinci devrenin ilk maçında Ankaragücü karşısında rahat bir galibiyet alırken, sarı kırmızılı tribünler beklenen golcü-santrfor transferinin gecikmesi nedeniyle maç öncesi ve sonrasında yönetime tezahüratları ile mesaj gönderdi. Sarı kırmızılılar, karşılaşma öncesinde 2.Başkan Abdurrahim Albayrak’a seslenerek, “Abdurrahim Albayrak forvet nerede? Abdurrahim Albayrak transfer nerede!” şeklinde tezahüratlarda bulundu. Hemen ardından tribünler “İmparator Terim” tezahüratı ile destek verdi.
GÖZTEPE MAÇINDA SAHADA
10 men cezası verilen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, MKE Ankaragücü maçıyla ligde son kez kulübede yer almadı. MKE Ankaragücü müsabakasıyla 9. kez yedek kulübesi ve soyunma odasına giremeyen başarılı teknik adamın cezası, Ziraat Türkiye Kupası’nda 22 Ocak Salı günü Spor Toto 1. Lig takımı Boluspor ile oynanacak müsabakayla sona erecek. Terim böylece ligin 19. haftasında deplasmanda oynayacakları Göztepe müsabakasında takımının başında görev yapabilecek.
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