Galatasaray'da Florin Andone planı değişti!

Şanssız bir şekilde yaşadığı sakatlıkla beraber ilk yarıyı kapatan Rumen forvet Florin Andone’nin, sözleşmesinin dondurulması planlanıyordu. Ancak iyileşme sürecinin beklenenden hızlı gelişmesiyle, bu kararın tekrar gözden geçirilmesi gündeme geldi.

Sağlık ekibiyle yapılacak toplantının ardından, devre arasında 26 yaşındaki futbolcunun son durumuna bakılacak ve karar buna göre verilecek.

Eğer iyileşirse, Andone’nin ikinci yarıda da Galatasaray forması giyebileceği belirtiliyor. (Fanatik)

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