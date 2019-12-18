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Futbol
18.12.2019 - 07:16, Son Güncelleme:

Galatasaray'da Florin Andone planı değişti!

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Galatasaray'da Florin Andone planı değişti!

Yaşadığı sakatlıkla beraber ilk yarıyı kapatan Florin Andone’nin sözleşmesini dondurmayı planlayan Galatasaray, Rumen forvetin iyileşme sürecinin beklenenden hızlı gelişmesi nedeniyle geri adım attı.

Şanssız bir şekilde yaşadığı sakatlıkla beraber ilk yarıyı kapatan Rumen forvet Florin Andone’nin, sözleşmesinin dondurulması planlanıyordu. Ancak iyileşme sürecinin beklenenden hızlı gelişmesiyle, bu kararın tekrar gözden geçirilmesi gündeme geldi.

Sağlık ekibiyle yapılacak toplantının ardından, devre arasında 26 yaşındaki futbolcunun son durumuna bakılacak ve karar buna göre verilecek.

Eğer iyileşirse, Andone’nin ikinci yarıda da Galatasaray forması giyebileceği belirtiliyor. (Fanatik)

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Galatasarayda Florin Andone planı değişti


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