Galatasaray'da flaş Nagatomo gelişmesi!
Inter, devre arasında Galatasaray'a kiraladığı Yuto Nagatomo'nun fiyatını belirlemiş durumda.
İtalyan basınında yer alan habere göre mavi siyahlı ekip, Japon bekin transferinden 6-7 milyon euroluk bir gelir bekliyor.
Dün bu transferle ilgili flaş da bir gelişme yaşandı. Nagatomo'nun menajerliğini üstlenen Federico Pastorello'nun Inter tesislerinde sportif direktör Piero Ausilio ile görüştüğü iddia edildi.
Galatasaray'dan tam yetki alan Pastorello'nun Inter'le bonservis konusunu görüştüğü bildirildi.
Haberin detayında Real Betis'in de bu transfer için devrede olduğu bilgisi yer alıyor.
Japon yıldız özellikle son Başakşehir maçında Edin Visca'ya karşı oynadığı oyunla büyük takdir topladı. (Ajansspor)
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