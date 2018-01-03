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Galatasaray'da flaş istifa! Can Topsakal görevini bıraktı

Galatasaray'da son dönemlerde taraftarca istifası istenen basketbol şubesi sorumlusu Can Topsakal, bu görevinden istifa etti. Topsakal'ın yönetim kurulundaki görevi ise devam ediyor. Öte yandan başantrenör Erman Kunter'in de görevini bırakacağı iddia ediliyor.

Fatih SABOVİÇ
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Eurocup'ta Darüşşafaka'ya 84-65 kaybeden Galatasaray Odeabank'ta, basketbol şubesinden sorumlusu yönetici Can Topsakal'ın bu görevini bıraktığı açıklandı.

Öte yandan Can Topsakal ile birlikte başantrenör Erman Kunter'in de istifa edeceği ve resmi açıklamanın kısa bir zaman içinde yapılacağı iddia edildi.

Galatasaray resmi sitesinden konu ile ilgili şu açıklama yapıldı:

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Can Topsakal, yönetim kurulundaki basketbol şubesiyle ilgili görevlerini bırakmıştır.

Can Topsakal, yönetim kurulundaki diğer görevlerine devam edecektir.
Galatasarayda flaş istifa Can Topsakal görevini bıraktı
 
ERKEKLER DE KAYBETTİ KADINLAR DA
 
Galatasaray’ın erkek ve kadın basketbol takımları, bugün Avrupa kupalarında oynadıkları maçlarda rakiplerine mağlup oldu.

Galatasaray Spor Kulübü’nün basketbol branşlarında Avrupa heyecanı yaşandı. Erkek basketbol takımı, Eurocup’ta Darüşşafaka ile kadın takımı da Euroleague’de Fransız temsilcisi Bourges Basket ile Ahmet Cömert Spor Salonu’nda mücadele etti. İlk olarak kadın basketbol takımı, A Grubu 10. hafta maçında parkeye çıktı. Müsabakanın ikinci devresinde oyundan kopan sarı-kırmızılılar, Bourges Basket’e 79-61’lik skorla mağlup oldu.

Daha sonra Sinan Erdem Spor Salonu’nda ise erkek basketbol takımı Eurocup E Grubu ilk maçında bir başka Türk ekibi Darüşşafaka ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, bu müsabakadan da 84-65'lik skorla yenik ayrıldı.

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