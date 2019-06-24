Galatasaray'da flaş gelişme! Transfer iptal oldu
Son şampiyon Galatasaray transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek sarı-kırmızılılarda yönetim, kadroya katılması planlanan isimler için harekete geçerken beklenmedik bir gelişme yaşandı.
Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Gelecek sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan sarı-kırmızılılarda forvet hattına takviye yapılacak.
Hem ligde hem Devler Ligi'nde mücadele edecek olan Cimbom'da teknik direktör Fatih Terim derin bir kadro kurulmasını istedi. Diagne'nin takımdan ayrılacak olması nedeniyle Fatih Terim transferin kısa sürede sonuçlanmasını istiyor.
Bu bağlamda çalışmalarına hız veren Galatasaray yönetimi Fatih Terim'in isteği üzerine sürpriz bir ismi gündeme almıştı. Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor'da sözleşmesi sona eren Adem Büyük ile anlaşması büyük şaşkınlık yaratmıştı. Ancak Sarı-Kırmızılı yönetim bir sürpriz daha yaparak transferi askıya aldı.
Taraftarların özellikle sosyal medya üzerinden gösterdikleri tepki nedeniyle böyle bir karar verdiği belirtiliyor. Babel olmak üzere yıldız isimlerin imzasının ardından Adem'in yeniden gündeme alınacağı öğrenildi.
Yönetim bu durumda tepkilerin ortadan kalkacağını düşünüyor.
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