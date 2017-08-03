Galatasaray'da flaş gelişme! Selçuk İnan...

Galatasaray'da büyük şok... Başkan Dursun Özbek ile bir araya gelen takım kaptanı Selçuk İnan'ın, takımdan ayrılmak istediği ve bu kararını ilettiği iddiası ortalığı salladı...
ŞARTLI EVET...
Son yıllarda Galatasaray'daki performansı tartışılan Selçuk İnan, yıllık 2,9 milyon Euro ve 25 bin Euro da maç başı ücret alıyordu.
32 yaşında olması ve yüksek yıllık ücreti nedeniyle yöneticiler de Selçuk İnan'ın gönderilmesine sıcak bakıyor.
Özbek, tecrübeli oyuncunun alacaklarından vazgeçmesi durumunda sözleşme feshine onay verecek. (Takvim)