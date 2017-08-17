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Galatasaray'da flaş gelişme! O yıldız...

Transfer döneminin hızlı takımlarından Galatasaray'da transfer çalışmaları da sürüyor.

Ali Naci KÜÇÜK
SON GÜNCELLEME

 Sarı kırmızılılar sol bek transferi için Juventuslu Asamoah'ı bekliyor. Bu transferin bir hafta içerisinde sonuçlanabileceği belirtiliyor. Beşiktaş'ın da transfer gündeminde yer alan Vida için Dinamo Kiev ile temas kuran Galatasaray yönetimi, bu transferi ise oyuncunun kontratının biteceği Ocak ayına bırakabilir. Menajer Ahmet Bulut ile Arda Turan'ın transfer şartlarını görüşen sarı kırmızılılara dair son gelişmeleri muhabirimiz Ali Naci Küçük aktardı. İşte Galatasaray'ın gündemindeki gelişmeler...

GalatasarayAli Naci KüçüktransferVidaAsamahArda Turan
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