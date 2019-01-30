Galatasaray'da flaş gelişme! Luyindama...
Mbaye Diagne transferini bitiren Galatasaray, gözünü stopere çevirdi. Sarı-kırmızılılar Standard Liege forması giyen Christian Luyindama'yı renklerine katma konusunda transfere hız verdi.
Galatasaray, dün geç saatlere kadar Kongolu stoper için mesai harcadı. Luyindama’nın transferi bugün açıklanabilir.
Galatasaray’da Fatih Terim ısrarla alınmasını istedi, Luyindama da geliyor. Diagne ve Mitroglou’nu kadrosuna katan Galatasaray, son takviyesini stoper bölgesine yapacak.
Sarı kırmızılılar Fatih Terim’in ‘Mutlaka kadromuza katmalıyız’ ifadesini kullandığı Kongolu stoperin transferini sonuçlandırmak için dün gece geç saatlere kadar bu isim için mesai harcadı. Maicon’un Çin’e transferi için görüşmeler sürerken 14 yabancı kontenjanı dolu olsa da Terim, Luyindama’nın alınmasını istedi.
Standard Liege Kulübü ile görüşen Galatasaray, transferde önemli mesafe kat etti. Maicon’un transferi Japonya’ya gerçekleşmese dahi Galatasaray Kongolu stoperi son anda bir pürüz çıkmazsa getirecek. Kongolu stoperde Galatasaray’a gelmeyi kabul ederken sarı kırmızılıların bu transferi de bugün KAP’a bildirmesi bekleniyor.
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