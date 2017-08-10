Galatasaray’da flaş gelişme! İmzalar kabul edilmedi…

Ancak Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar’ın, ıslak imzaları kabul etmediği, üyelerin bizzat kulübe gelerek imza vermesini istediği ya da noterden gönderilmesini talep ettiği bildirildi.İmzacı üyelerin de bugün sttatta bulunan kulüp merkezine giderek imzalarını tekrar verecekleri öğrenildi.

Gerekli 20 imzayı aşan üyelerin, Başkan İrfan Aktar’ın cevabını tüzüğe aykırı buldukları da belirtiliyor. Söz konusu üyelerden bazılarının, İrfan Aktar’ın Genel Kurul’un toplanmasını engellediğini düşündükleri ve tüzüğün 109.1 maddesi gereği, genel kurul ile diğer organ ve kurulların toplantılarını engelleme suçu gerekçesi ile “Üyelikten Çıkartılması” için disipline verilmesini bile savundukları öğrenildi.

İmzacı üyeler, yaklaşık 300 milyon TL olarak konuşulan son dönemdeki zararın konuşulmasını ve başta Riva, Florya projeleri ile bazı transferlerdeki rakamların masaya yatırılmasını talep ediyordu.

Divan Başkanı İrfan Aktar için Eylül 2014’te o dönemki Başkan Ünal Aysal’a karşı 4 üyenin sözlü önerisi ile divanı 1 haftada olaganüstü topladığı da ifade ediliyor. (Ajansspor)

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