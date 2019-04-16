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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Sabah
16.04.2019 - 08:56, Son Güncelleme:

Galatasaray'da flaş Diagne kararı! Sezon sonu...

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Galatasaray'da flaş Diagne kararı! Sezon sonu...

Galatasaray, devre arasında büyük umutlarla aldığı Diagne’yi gözden çıkardı. Cimbom, geldiği günden beri hayal kırıklığı yaşatan ve Fenerbahçe derbisinde de yokları oynayan Senegalli forveti, yazın iyi bir teklif gelmesi durumunda gönderme kararı aldı...

Sezona forvetsiz başlayan ve dertlere derman olsun diye devre arasının son günlerinde 10 milyon Euro bonservis bedeliyle Kasımpaşa'dan transfer edilen Diagne, sabırları taşırdı. Galatasaray, beklentilerin uzağında kalan Senegalli golcüyü, sezon sonu iyi bir teklif gelmesi durumunda satma kararı aldı. Teknik direktör Fatih Terim'in de, Diagne'nin performansından heç memnun olmadığı öğrenildi.

GOLÜ MUSLERA MI ATACAK!

Bu arada kadıköy'deki galibiyet hasreti 20 yıla çıkan G.Saray'da bir forvet daha Fenerbahçe deplasmanında gol sevinci yaşayamadı. Zorlu maçın istatistikleri incelendiğinde ise ortaya ilginç rakamlar çıktı. Diagne, maç boyunca kaleci Muslera'dan bile az topla buluştu. Tecrübeli forvet, derbide 23 kez topla buluşurken, Urguaylı kalecide bu rakam 30 oldu. Diagne, G.Saray formasıyla 7 maçta 6 gol atarken, bunların 4'ünü penaltıdan kaydetti. 27 yaşındaki oyuncu, Kasımpaşa'da ise ilk yarıda 20 kez ağları sarsmıştı.

Diagne Fenerbahçe ceza sahasında topa sadece 4 kez dokunabildi. Bir hafta önce Malatya karşısında 15 kez ceza sahasında topla buluşurken, 2'si penaltıdan 3 gol atmıştı. Kasımpaşa formasıyla F.Bahçe karşısında yine ceza sahasında 4 kez topla buluşabilmişti.

Derbide kaleye sadece bir şut atabilen ve isabet sağlayamayan Diagne, toplamda 10 pas yaptı. Hasan Ali'ye kırmızı kartın çıkmasını sağlayan Senegalli golcü, bu pozisyon dışında ortalıkta gözükmedi.

TİŞÖRTLER ELDE KALDI

Kadıköy'de kazanacaklarına inanan sarı-kırmızılı takım için derbi zaferi tişörtleri bile hazırlanmıştı. Ancak 90 dakika sonrasında Galatasaray soyunma odasında çıt çıkmadı. Morali bozuk oyuncular, basın mensuplarına tek kelime konuşmadan stattan ayrıldı. Sadece Linnes kafası sargılı şekilde kameralara açıklama yaptı ve hakem kararlarını eleştirdi.

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