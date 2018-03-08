Galatasaray'da flaş bir ayrılık daha!
Sarı kırmızılı kulüpte Sportif Direktör Cenk Ergün'ün ardından Ticaret ve Medya Direktörü Ali Öğüdücü ile de yollar ayrıldı.
Sarı kırmızılı kulüpte Sportif Direktör Cenk Ergün'ün ardından Ticaret ve Medya Direktörü Ali Öğüdücü ile de yollar ayrıldı. Personel giderlerini kısmak adına tensikata giden Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu kararı ile Ali Öğüdücü'nün görevine de son verildi.
Öğüdücü, Galatasaray müzesi ile alakalı uzun süredir yoğun mesai harcıyordu
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