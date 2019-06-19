Galatasaray'da flaş Belhanda gelişmesi! | Son dakika transfer haberleri...
Geçtiğimiz sezonu çifte kupa ile kapatan Galatasaray transfer çalışmalarına devam ederken takımdaki oyuncular ile ilgili net kararlar vermeye başladı.
Sarı-kırmızılılar, Senegalli golcü Mbaye Diagne ve Yunan santrfor Mıtroglou ile yola devam etmeme kararı almıştı. Ndiaye'nin kiralık sözleşmesini uzatmayacak olan Galatasaray'da Belhanda'nın takımdaki geleceği merak ediliyordu.
Özellikle Arap kulüplerinin kıskacında olan Faslı yıldız için hatırı sayılır teklifler geldi. Kazanılan şampiyonlukta Feghuoli ile beraber en büyük pay sahiplerinden olan Belhanda ile ilgili de kesin karar verildi.
Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, kendisiyle uzun süredir ilgilenen Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'dan gelen teklifi kabul etmedi.
TRT Spor'un haberine göre Belhanda, Al Ittihad kulübünden gelen teklifi kabul etmedi ve Galatasaray'da kalmak istediğini.
GALATASARAY'DA KALIYOR
Galatasaray ile son 2 sezonda şampiyonluk sevinci yaşayan 29 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz günlerde de Galatasaray'da mutlu olduğuu ve takımdan ayrılmak istemediğini açıklamıştı. Sarı-kırmızılı takım ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Faslı futbolcu, geçtiğimiz sezon toplamda 35 maça çıktı.
Bu maçlarda 4 gol ve 10 asistlik performans sergilemişti.
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