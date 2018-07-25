Galatasaray'da Fernando'nun doÄŸum gÃ¼nÃ¼nÃ¼ kutladÄ±

Galatasaray'da Fernando'nun doÄŸum gününü kutladÄ±
Galatasaray'da antrenman sonrasÄ± BrezilyalÄ± yÄ±ldÄ±z futbolcu Fernando Regesâ€™in 31. yaÅŸÄ± pata kesilerek kutlandÄ±.Â
Yeni sezon hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± Ä°stanbul'da sÃ¼rdÃ¼ren Galatasaray, bugÃ¼n salonda yaptÄ±ÄŸÄ± antrenman sonrasÄ± Fernando'nun doÄŸum gÃ¼nÃ¼nÃ¼ unutmadÄ±. 31 yaÅŸÄ±na basan Fernando iÃ§in pasta kesildi. BrezilyalÄ± futbolcu mumlarÄ± Ã¼flerken yanÄ±nda Teknik DirektÃ¶r Fatih Terim ve kaptan SelÃ§uk Ä°nan da bulundu. Sakarya ile oynayacaklarÄ± maÃ§ Ã¶ncesinde eÄŸlenceli anlar yaÅŸandÄ±.
BaÅŸarÄ±lÄ± futbolcu, geÃ§tiÄŸimiz sezon baÅŸÄ±nda Premier Lig ekiplerinden Manchester City'den transfer edilmiÅŸti.
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