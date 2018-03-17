Galatasaray'da Fernando şoku
Galatasaray'da sakatlıktan yeni kurtulan Fernando, ikinci yarıda oyuna devam edemedi.
Galatasaray'da uzun bir sürenin ardından Fenerbahçe derbisiyle ilk 11'e geri dönen Fernando maçın 58. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kaldı. 52'de Josef de Souza'nın müdahalesiyle sakatlık yaşayan Brezilyalı, bir süre maça devam etse de kendini yere bıraktı.
Maçtan önce Fatih Terim'in maç eksiği bulunan Fernando yerine, formdaki Ryan Donk'u oynatacağı tahmin ediliyordu.
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