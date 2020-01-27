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Haber Giriş: 27.01.2020 - 08:00,Son Güncelleme:/

Galatasaray'da Fernando Muslera duvar ördü!

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Galatasaray'da Fernando Muslera duvar ördü!

Galatasaray'ın Konyaspor'u deplasmanda 3-0 mağlup ettiği maçta Fernando Muslera yine ön plana çıktı.

Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Konya’yı 3-0 yenerken, Muslera da kurtarışlarıyla devleşti.

Yıldız eldiven, 5 kurtarışa imza attı. Uruguaylı, maçtan sonra “G.Saray’ın neler yapabileceğini tarihe baktığımızda görebiliyoruz, çok da uzağa gitmeye gerek yok, geçen seneye bakınca görüyoruz" dedi.

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Galatasarayda Fernando Muslera duvar ördü

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