Galatasaray'da Fernando Muslera duvar ördü!
Galatasaray'ın Konyaspor'u deplasmanda 3-0 mağlup ettiği maçta Fernando Muslera yine ön plana çıktı.
Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Konya’yı 3-0 yenerken, Muslera da kurtarışlarıyla devleşti.
Yıldız eldiven, 5 kurtarışa imza attı. Uruguaylı, maçtan sonra “G.Saray’ın neler yapabileceğini tarihe baktığımızda görebiliyoruz, çok da uzağa gitmeye gerek yok, geçen seneye bakınca görüyoruz" dedi.
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