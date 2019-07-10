Galatasaray'da Fernando ile yollar ayrıldı!
Hürriyet'in daha önce duyurduğu gibi Fernando, Sevilla'ya gitti.
İspanyol kulübünün teklifini kabul eden ve bu süreçte Galatasaray Kulübüne zamanı dolmamasına karşın ihtarname çeken Fernando ile yolların ayrılması kararı çıkmıştı.
Fernando'nun da ayrılık isteği üzerine iki kulüp takas formülü değil bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağladı.
Fernando Galatasaray'a Premier Lig ekibi Manchester City'den transfer olmuştu...
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