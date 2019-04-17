Galatasaray'da Feghouli'nin sağlık durumu açıklandı
Galatasaray'da, Fenerbahçe maçında sakatlanan Feghouli ve Semih Kaya'nın sağlık durumu belli oldu.
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sofiane Feghouli’nin Fenerbahçe maçı sonrası yapılan tetkiklerinde sol alt arka adale grubunda orta derece zorlanma ve kanama tespit edildi.
Semih Kaya’nın ise tetkiklerinde sol üst arka adale grubunda orta derece zorlanma ve kanama tespit edildiği bildirildi.
Bu arada sarı kırmızılılar Kayserispor maçının hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanla sürdürdü. Futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışmaları yaptığı bildirildi. İdmanın ana bölümünde taktiksel çalışmaların yapıldığı aktarıldı.
Fenerbahçe derbisinin ardından yapılan tetkiklerde Sofiane Feghouli'nin sol alt arka adale grubunda, Semih Kaya'nın ise sol üst arka adale grubunda orta derece zorlanma ve kanama tespit edildiği bildirildi.
Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.
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