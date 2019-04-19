Galatasaray'da Feghouli alarmı!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yarın oynanacak olan İstiklal Mobilya Kayserispor karşılaşması öncesinde sağlık kurulundan özel bir talepte bulundu.
Tecrübeli teknik adam, şampiyonluk yarışında artık puan kaybına tahammülleri olmadığı için, büyük önem taşıyan Kayserispor maçına sakat olan Sofiane Feghouli’nin yetiştirilmesini talep etti. Geçen pazar akşamı Kadıköy’de oynanan Fenerbahçe derbisinde sol alt arka adale grubunda orta derecede bir zorlanma olan ve kanama meydana gelen Feghouli için Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yoğun mesai harcanmaya başlandı.
7 gol ve 5 asiste imza attı
Terim, Onyekuru’nun kart cezası nedeniyle forma giyemeyeceği Kayseri maçına vazgeçilmez isimlerinden olan diğer kanat oyuncusu Feghouli’nin mutlaka hazır olması gerektiğini aktardı. Cezayirli futbolcu da Kayseri karşısında takımını yalnız bırakmak istemediğini sağlık kuruluna iletti. Bunun üzerine doktorlar, Feghouli’ye günde 3-4 saat süren yoğun bir tedavi programı uygulamaya başladı. Fenerbahçe derbisinde Onyekuru’nun attığı golü hazırlayan Feghouli, yetişmesi halinde Fatih Terim tarafından Kayserispor karşılaşmasında ilk 11’de sahaya sürülecek. Bu sezon 24 lig maçında forma giyen Feghouli 7 gol atarken 5 de asist yaptı.
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