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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
19.04.2019 - 08:26, Son Güncelleme:

Galatasaray'da Feghouli alarmı!

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Galatasaray'da Feghouli alarmı!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yarın oynanacak olan İstiklal Mobilya Kayserispor karşılaşması öncesinde sağlık kurulundan özel bir talepte bulundu.

Tecrübeli teknik adam, şampiyonluk yarışında artık puan kaybına tahammülleri olmadığı için, büyük önem taşıyan Kayserispor maçına sakat olan Sofiane Feghouli’nin yetiştirilmesini talep etti. Geçen pazar akşamı Kadıköy’de oynanan Fenerbahçe derbisinde sol alt arka adale grubunda orta derecede bir zorlanma olan ve kanama meydana gelen Feghouli için Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yoğun mesai harcanmaya başlandı.

7 gol ve 5 asiste imza attı

Terim, Onyekuru’nun kart cezası nedeniyle forma giyemeyeceği Kayseri maçına vazgeçilmez isimlerinden olan diğer kanat oyuncusu Feghouli’nin mutlaka hazır olması gerektiğini aktardı. Cezayirli futbolcu da Kayseri karşısında takımını yalnız bırakmak istemediğini sağlık kuruluna iletti. Bunun üzerine doktorlar, Feghouli’ye günde 3-4 saat süren yoğun bir tedavi programı uygulamaya başladı. Fenerbahçe derbisinde Onyekuru’nun attığı golü hazırlayan Feghouli, yetişmesi halinde Fatih Terim tarafından Kayserispor karşılaşmasında ilk 11’de sahaya sürülecek. Bu sezon 24 lig maçında forma giyen Feghouli 7 gol atarken 5 de asist yaptı.

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