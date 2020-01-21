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GeriFutbol Galatasaray'da Fatih Terim'den Mario Lemina'ya tam not!
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Futbol
Haber Giriş: 21.01.2020 - 08:00,Son Güncelleme:/

Galatasaray'da Fatih Terim'den Mario Lemina'ya tam not!

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Galatasaray'da Fatih Terim'den Mario Lemina'ya tam not!

Denizlispor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray’da teknik heyetin en beğendiği isimlerden biri Mario Lemina oldu.

Gabonlu oyuncunun yükselen performansı Fatih Terim’i mutlu ederken, tecrübeli futbolcu Denizli maçında en çok ikili mücadele kazanan, en çok top kapan ve en çok adam eksilten oyuncu olarak kayıtlara geçti.

Saracchi de ilk resmi maçında Terim’den “Aferin” alırken, Falcao ile Emre Akbaba’nın performansı da teknik ekipçe beğenildi.

Galatasarayda Fatih Terimden Mario Leminaya tam not

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