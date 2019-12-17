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GeriFutbol Galatasaray'da Fatih Terim isyan etti! 'Oyuncumuz yok!...'
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Futbol
17.12.2019 - 20:50, Son Güncelleme:

Galatasaray'da Fatih Terim isyan etti! 'Oyuncumuz yok!...'

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Galatasaray'da Fatih Terim isyan etti! 'Oyuncumuz yok!...'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Tuzlaspor ile oynanan kupa maçının öncesinde isyan etti.

Karşılaşma öncesinde konuşan Fatih Terim, sakat oyuncuların fazlalığından yakındı.

Fatih Terim, ''İlk maç beklediğimiz bir sonuç değildi. Son şampiyon olarak, bunların altından kalkabilecek bir takım Galatasaray. Son şansımız bu, bu şansı iyi kullanmalıyız. 10 oyuncumuz yok şu anda, 10 oyuncu yok. Emre Akbaba ile birlikte 10 oyuncumuz yok. Yok yani. Bunun üzerine de soru yok.'' sözlerini kullandı.

Tecrübeli teknik direktör, ''Galatasaray formasını bir oyuncuya vermişsem, onlar da bu formayı geri bana vermesinler. Veriyorlarsa, şanslarını iyi kullanamamışlar demektir.'' diyerek sözlerini noktaladı.

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Galatasarayda Fatih Terim isyan etti Oyuncumuz yok...


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