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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak-Fotoğraf: İHA
25.01.2019 - 11:18, Son Güncelleme:

Galatasaray’da Fatih Terim 85 gün sonra takımın başında olacak

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Galatasaray’da Fatih Terim 85 gün sonra takımın başında olacak

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 10 maç men cezasının sona ermesinin ardından Göztepe müsabakasıyla birlikte takımın başında olacak.

Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim’in cezası geçtiğimiz günlerde Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Boluspor maçında sona erdi.

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan Fenerbahçe derbisinden sonra 10 maç men cezası alan Fatih Terim, deplasmandaki Göztepe karşılaşmasıyla birlikte takımının başında olacak.

85 gün sonra

Teknik Direktör Fatih Terim en son takımla birlikte sahada yer aldığı Fenerbahçe maçından (2 Kasım 2018) 85 gün sonra deplasmandaki Göztepe karşılaşmasıyla takımının yanında olacak.

Sadece 1 kez yenildi

Galatasaray, Fatih Terim’in yokluğunda oynadığı 10 resmi müsabakada 5 kez galip gelirken, 1 kez mağlup oldu. 4 karşılaşma ise berabere sona erdi. Deneyimli teknik adamın yokluğunda Galatasaray’ın oynadığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:

Kayserispor: 0 - Galatasaray: 3
Galatasaray: 1 - Konyaspor: 1
Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0
Galatasaray: 2 - Çaykur Rizespor: 2
Başakşehir: 1 - Galatasaray: 1
Galatasaray: 4 - Sivasspor: 2
Galatasaray: 6 - Ankaragücü: 0
Galatasaray: 1 - Keçiörengücü: 1
Keçiörengücü: 1 - Galatasaray: 2
Boluspor: 0 - Galatasaray: 1

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