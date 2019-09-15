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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.09.2019 - 11:28, Son Güncelleme:

Galatasaray'da Falcao, Diagne'yi solladı!

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Galatasaray'da Falcao, Diagne'yi solladı!

Galatasaray’ın yeni transferi Falcao’yu ilk maça Luyindama hazırladı. Kolombiyalı yıldız şimdiden Mbaye Diagne’yi solladı.

1-KASIMPAŞA maçında ilk kez forma giyen Radamel Falcao, galibiyeti getirdi. Sözleşmesine göre 3 puana karşılık 20 bin Euro kazanacak Falcao, buna karşılık kulübün TFF'den 2.7 milyon TL almasını sağladı.

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2-KOLOMBİYALI golcüyü ilk maçına Luyindama hazırladı. Teknik heyet milli arada idmanlarda Falcao'yu Luyindama ile eşleştirdi ve Falcao, Kongolu stoperle mücadele ederek Kasımpaşa provasını yaptı.

3-İLK 3 hafta 11'de sahaya çıkan ancak hiç gol atamayan Diagne'nin aksine ağları hemen sarsan Radamel Falcao, takım arkadaşlarına Senegalli oyuncudan çok daha fazla yardımcı oldu. Club Brugge'e kiralanan Diagne'de %45 olan atılan topu karşılama ve isabetli pas verme oranı ilk maçında Falcao'da yüzde 70 oldu.

4-EŞİ ve çocukları da Falcao'yu ilk maçında yalnız bırakmadı. Kucağında minik kızıyla seremoniye çıkan yıldız futbolcunun eşi de Türk Telekom Stadı'nda kiraladıkları locadaydı.

5-ASLANTEPE'YE Falcao, bereketiyle geldi. Cuma akşamı olmasına rağmen Kasımpaşa maçına 44 bin kişi geldi. GS Store mağazalarına akın eden taraftarların büyük bölümü formalarının arkasına '9-Falcao' yazdırdı.

6-FALCAO'NUN Türkiye kariyerine golle başlaması dünyada da yankı buldu. Puyol ve birçok meslektaşı, Kolombiyalı forveti kutladı.

Falcao'nun Monaco günlerini hatırlıyoruz...

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Galatasarayda Falcao, Diagneyi solladı

 

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