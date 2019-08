Galatasaray'da Falcao depremi! Transfer... | Son dakika haberleri...

Kolombiyalı yıldızla yıllık yaklaşık 5 milyon Euro net ücret üzerinden anlaşma sağlandığı iddia ediliyordu.

Falcao'nun Boğaz manzaralı ve havuzlu bir villa istediği ve yönetimin kabul ettiği de gelen haberler arasındaydı.

Ahmet Bulut ve Jorge Mendes, Fransa'da Monaco kulübüyle yapılan görüşmelerde bonservis sorununu çözmek için uğraş verirken İtalya basınından gelen haber gündeme bomba gibi düştü.

Sky Italia muhabiri Fabrizio Romano, Twitter hesabından bir açıklamada bulundu. Romano, Falcao'nun Monaco'da kalacağını söylerken, Ocak ayında Çin Premier Ligi'ne gidebileceğini yazdı.

Radamel Falcao is going to stay at Monaco, nothing has ever been agreed with Galatasaray. He considers to join Chinese Premier League on January. 🇨🇴 #transfers #Falcao