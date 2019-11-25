Galatasaray'da Falcao bilmecesi! Yüzde yüz olmadan geri dönüş yok!
Sağlık kurulu yarın İstanbul’a dönecek olan Falcao için yüzde yüz iyileşmeden “Oynayabilir” raporu vermeyecek... İşte 25 Kasım 2019 Takvim Gazetesi spor sayfalarından derlediğimiz Galatasaray haberleri...
Galatasaray'da Falcao bilmecesi sürüyor... Kolombiyalı yıldız İspanya'daki tedavisinin ardından yarın İstanbul'a dönecek.
Ancak bu durum, 'hemen oynayacak' anlamına gelmiyor. Çünkü sağlık kurulu, Falcao yüzde yüz hazır duruma gelmeden teknik heyete "Forma giyebilir" raporu vermeme kararı aldı. Uzun süredir sakat olan Radamel Falcao'nun sahalara dönüş tarihi henüz kesinleşmiş değil.
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