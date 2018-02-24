Galatasaray'da Eren Derdiyok'ten kötü haber
Süper Lig'de 5-0'lık Bursaspor maçında sakatlanan Eren Derdiyok 1 aydan fazla süre sahalardan uzak kalacak. Aslan'ın elinde tek forvet Bafetimbi Gomis kaldı...
Belhanda'nın darbesi ile sakatlanan Eren Derdiyok'un, çekilen MR sonrasında sol ayak kapsülünde yırtık ve ayak kemiklerinde kontüzyon (ezilme) tespit edilmişti.
Galatasaray Sağlık Kurulu, Eren Derdiyok’un tedavisine hemen başlarken golcü oyuncunun 5 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
Eren Derdiyok'un, 5 hafta sonra takıma katılması beklenirken yine Belhanda'nın sakatladığı ve sol gözünde konjonktiva yırtığı tespit edilen Donk'un ise ne zaman takıma katılıp forma giyecek düzeye geleceği ise Pazartesi günü gireceği testin ardından kesinleşecek.
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