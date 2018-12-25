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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: AA / Foto: Depo Photos
25.12.2018 - 11:47, Son Güncelleme:

Galatasaray'da en istikrarlısı Muslera!

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Galatasaray'da en istikrarlısı Muslera!

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonun ilk yarısını lider Medipol Başakşehir'in 6 puan gerisinde 29 puanla tamamlayan Galatasaray'da en istikrarlı oyuncu kaleci Fernando Muslera oldu.

Galatasaray'da 8. sezonunu geçiren Uruguaylı kaleci, önceki sezonlarda olduğu gibi bu sezonun ilk yarısında da en fazla sahada kalan isim olarak öne çıktı. Ligde toplam 26 futbolcunun görev aldığı sarı-kırmızılı takımda Muslera, geride kalan 17 maçta da ilk 11'de görev aldı ve toplam bin 529 dakika sahada bulundu.

Sarı-kırmızılı ekipte Muslera'yı, 16 karşılaşmada bin 348 dakika oynayan Brezilyalı futbolcu Mariano Filho ile 15 müsabakada bin 152 dakika sahada kalan Nijeryalı Henry Onyekuru takip etti.

Galatasaray'da en fazla süre alan Türk oyuncu, 13 maçta bin 85 dakika forma giyen genç Ozan Kabak olurken, Eren Derdiyok ise 13 karşılaşmada bin 24 dakika görev yaptı.

Sarı-kırmızılı takımda 16 yaşındaki Mustafa Kapı ile kaleci İsmail Çipe birer maçta birer dakika forma giyerken, genç oyunculardan Celil Yüksel 2 müsabakada 13 dakika, Yunus Akgün de 5 karşılaşmada 39 dakika sahada kaldı.

- En golcüsü Eren Derdiyok

Süper Lig'de sezonunun ilk yarısında Galatasaray'ın en skorer ismi Eren Derdiyok oldu. Eren Derdiyok, ligde forma giydiği 13 karşılaşmada 7 kez meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak renklerine dahil ettiği Nijeryalı Henry Onyekuru ise 6 golle skora katkı yaptı.

Sarı-kırmızılı takımda Garry Rodrigues 3, Emre Akbaba, Ryan Donk ve Serdar Aziz ikişer, Fernando Reges, Maicon Roque, Sinan Gümüş, Sofiane Feghouli, Ömer Bayram ve Martin Linnes de birer kez ağları havalandırdı.

Süper Lig'in ilk yarısında 30 golü bulunan Galatasaray'ın diğer iki golünü ise MKE Ankaragücü maçında Bakary Kone, Atiker Konyaspor müsabakasında da Uğur Demirok kendi kalesinde attı.

- Hırçınlar Belhanda, Serdar Aziz ve Ndiaye

Galatasaray'da sezonun ilk yarısında Younes Belhanda, Serdar Aziz ve Badou Ndiaye, en hırçın futbolcular olarak öne çıktı.

Ligin geride kalan bölümünde Belhanda 1 kırmızı 3 sarı, Serdar Aziz 1 kırmızı 2 sarı, Ndiaye de birer kımızı ve sarı kart gördü.

Sarı-kırmızılı takımda Mariano ve Fernando da altışar kezle en fazla sarı kart gören oyuncular oldu.

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