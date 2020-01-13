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GeriFutbol Galatasaray'da Emre Taşdemir yolcu | Transfer Haberleri
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Futbol
Haber Giriş: 13.01.2020 - 08:00,Son Güncelleme:/

Galatasaray'da Emre Taşdemir yolcu | Transfer Haberleri

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Galatasaray'da Emre Taşdemir yolcu | Transfer Haberleri

Galatasaray'da sezon başında beri forma şansı bulmakta zorlanan Emre Taşdemir ile yolların ayrılmasına karar verildi.

Yabancı kontenjanı gibi yerli futbolcu kadrosu da dolu olan Galatasaray’da Emre Taşdemir için de ayrılık kararı alındı.

Aynı mevkide görev yapan Saracchi’nin transferi ve martin Linnes’in gerektiğinde sol bek oynayabilmesi nedeniyle forma şansı iyice azalan Taşdemir, büyük olasılıkla 6 aylığına İstikbal Mobilya Kayserispor’a kiralanacak.

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