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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
Haber Giriş: 15.10.2019 - 15:44, Son Güncelleme:

Galatasaray'da Emre Akbaba sevinci

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Galatasaray'da Emre Akbaba sevinci

Galatasaray'da geçen sezon ayağı kırılan Emre Akbaba, yaklaşık 5 ay sonra topla çalışmalara başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezonun 32. haftasında mayıs ayında deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapılan maçta ayağı kırılan Emre'nin, fizyoterapistler eşliğinde topla çalışmalara başladığı bildirildi.

Ligin 8. haftasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Christian Luyindama ve Mario Lemina'nın kendilerine hazırlanan özel program dahilinde çalıştığı kaydedildi.

Sakatlığı bulunan Radamel Falcao'nun da fizyoterapistler eşliğinde sahada çalıştığı aktarıldı.

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- Sivasspor maçı hazırlıkları

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 8. haftasında 18 Ekim Cuma günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. Pas ve şut çalışmasıyla süren idmanın ana bölümünde çift kale taktik oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.

Galatasaray, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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Galatasarayda Emre Akbaba sevinci

 

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