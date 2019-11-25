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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
25.11.2019 - 07:50, Son Güncelleme:

Galatasaray haberleri | Kaan Ayhan ve Kenan Karaman operasyonu

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Galatasaray haberleri | Kaan Ayhan ve Kenan Karaman operasyonu

Luyindama’nın sezonu kapatmasının ardından Galatasaray’da stoper transferine öncelik verildi. Fatih hoca, Kaan Ayhan’ı istedi.

Sarı kırmızılılar listesindeki Kenan Karaman’la Fortuna Düsseldorf’ta beraber oynayan milli stoper için Almanya’ya çıkarma yapacak. Bir süredir Kenan konusunda aracılar vasıtasıyla nabız yoklayan Sarı-Kırmızılı yönetim, Kaan’ı da ekleyip Düsseldorf’a paket teklif sunacak. Takımdaki yerli kalitesini artırmayı hedefleyen Galatasaray, iki gurbetçi için Ocak’ta kesenin ağzını açacak.

Henry Onyekuru transferinde geri sayıma geçen ve devre arasında eski yıldızını renklerine bağlamaya hazırlanan Galatasaray’da, sıra geldi yerli operasyonuna... Luyindama’nın çapraz bağ sakatlığı nedeniyle sezonu kapatmasının ardından stoper transferine öncelik verildi. Teknik direktör Fatih Terim, hata yapma lükslerinin olmadığını belirtip, nokta atışı bir takviye istedi. A Milli Takım’dan eski öğrencisi Kaan Ayhan’ın ismini veren İmparator, “Şartları sonuna kadar zorlayalım” dedi. Hali hazırda bir süredir Kenan Karaman için Fortuna Düsseldorf ile temasta olan Sarı-Kırmızılı kulübün profesyonelleri, aynı takımın diğer gurbetçi oyuncusu Kaan’ı da ekleyip, Almanlar’a paket teklif sunacak.

Bütçe Belhanda’dan...

Önümüzdeki haftalarda Düsseldorf’a çıkarma yapacak Galatasaray, iki milli yıldız için kesenin ağzını açacak. Ocak ayında Belhanda’yı 10-15 milyon Euro arası bir rakama Arap takımlarına satmaya hazırlanan Cim Bom, bu paranın büyük bölümünü Kenan ile Kaan için harcayacak. Fatih hocanın bu oyuncularda ısrarcı olmasının nedeni, hem takımdaki yerli kalitesini artırmak hem de önümüzdeki sezonlarda azaltılacak yabancı sayısına erkenden adapte olmak.

‘Bir gün Türkiye’de oynamak isterim’

A Milli Takımımız’ın son oynadığı Andorra maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kaan Ayhan’a, Türkiye’ye gelmek isteyip istemediği sorulmuştu. Kaan, “Her gurbetçi oyuncu gibi bir gün ülkemde forma giymek isterim” cevabını vermişti. Daha önce Schalke 04’te oynadığı dönemde Galatasaray’ın teklifine sıcak bakmayan 25 yaşındaki stoper, bu kez gelmeye hazır.

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