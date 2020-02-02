Galatasaray'da Donk'tan maç sonu itiraf: "Çılgınca bir şey yapmak istedim"

Galatasaray'ın Kayserispor'u 4-1 mağlup ettiği maçta takımının ikinci golünü atan Ryan Donk, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Attığı golü yorumlayan Donk, "Aslında kendi forvetlerimizi izliyorum. Kafayla vurabilirdim gol pozisyonunda. Kontrol edebileceğimi hissettim ve çılgınca bir şey yapmak istedim. Ortaya böyle bir gol çıktı." dedi.

Ryan Donk sözlerini "Kalede sıra bana gelmez, çok iyi kalecilerimiz var. Defans olarak da, orta saha olarak da, forvet olarak da bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum, işler benim için iyi gidiyor." ifadeleriyle tamamladı.





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