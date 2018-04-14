Galatasaray'da divan başkanı yarın belli olacak
Galatasaray Kulübü Divan Kurulunun başkanlık seçimi yarın yapılacak.
Sarı-kırmızılı kulübün divan kuruluna gelecek 3 yıl için başkanlık edecek ismin belirleneceği seçim, Gayrettepe'deki Dedeman Oteli'nde gerçekleştirilecek.
Divan kurulunun mevcut başkanı İrfan Aktar'ın yanı sıra üyelerden Bünyat Balaban ve Eşref Hamamcıoğlu seçimde yarışacak.
Seçimde saat 11.00 itibarıyla oy kullanılma işlemi başlayacak, saat 16.00'da ise sandıklar kapatılacak.
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