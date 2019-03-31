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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
31.03.2019 - 11:34, Son Güncelleme:

Galatasaray'da dikkat çeken kare! Albayrak...

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Galatasaray'da dikkat çeken kare! Albayrak...

31 Mart’a kadar ödenmesi gereken 75 milyon TL’nin hesaplara zamanında yatırılması, Florya’da keyifleri yerine getirdi. Albayrak dün sabah tesislere giderek teknik ekip ve takıma destek verdi.

Florya’da yüzler gülüyor...

31 Mart’a kadar 75 milyon TL’lik futbolcu alacaklarını ödemesi gereken Galatasaray Yönetimi, sancılı sürece rağmen paraları zamanında hesaplara yatırınca, kulüpte derin bir ‘oh’ çekildi.

Bu gelişmeyle beraber hem oyuncuların keyfi yerine geldi hem de teknik ekip ve yönetim rahatladı. Galatasaray Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak da dün sabahki idmanda tesislerin yolunu tutarak, Fatih Terim ve oyunculara destek verdi. “Siz hiçbir şeyi merak etmeyin. Biz görevimizin başındayız ve sizin için ne gerekiyorsa yapacağız” diyen Albayrak’ın sözleri, takımın motivasyonunu en üst seviyeye çekti.

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Mustafa Cengizin alternatifi Faruk Süren
Mustafa Cengiz'in alternatifi Faruk Süren!

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Galatasarayda dikkat çeken kare Albayrak...

Manchester City Fulham deplasmanından 3 puanla ayrıldı...

Fulham 0-2 Manchester City (MAÇ ÖZET)Premier Lig'in 31. haftasında Manchester City, deplasmanda Fulham'ı 2-0 yendi. Şampiyonluk mücadelesi veren City, 5. dakikada Bernardo Silva ve 27. dakikada Sergio Agüero'nun golleriyle rakibini 2-0 mağlup etti. Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan 90, Beşiktaş'tan Fulham'a transfer olan Ryan Babel ise 88 dakika sahada kaldı. Bu galibiyetin ardından City puanını 77'ye yükseltirken, Fulham 17 puanda kaldı.
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