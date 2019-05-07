Galatasaray'da dev prim: 3 milyon derbiye, 3 milyon Rize'ye!
Beşiktaş zaferi sonrası soyunma odasına inerek, derbi primini, “Bir, iki, üç trilyon!” diyerek açıklayan Abdurrahim Albayrak, şimdi de Rize deplasmanına hazırlanıyor. Yönetim, kalan her maçta takımı galibiyet primiyle motive edecek.
Galatasaray’da Beşiktaş zaferinin coşkusu yaşanırken, yönetimin verdiği prim müjdesi, futbolcuların sevincini ikiye katladı.
Fanatik'te yer alan habere göre; sarı-Kırmızılı yönetim, hafta içinde teknik heyetle görüşerek, derbi galibiyeti için 2 milyon TL prim belirlemişti. Ancak dev mücadele sonrası soyunma odasına inen Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, futbolcuların tezahüratlarına, “Bir, iki, üç trilyon” sözleriyle eşlik ederek, primi bir basamak daha arttırdı. Yönetimin şimdi, Rizespor deplasmanına yönelik bir motivasyon çalışması içinde olduğu ve bu karşılaşmaya özel bir prim daha belirleneceği öğrenildi.
TFF primiyle karşılanıyor
Sarı-Kırmızılılar’ın, Rizespor galibiyetine de 3 milyon Lira ödeme yapması bekleniyor. Galatasaray Yönetimi, bu parayı Türkiye Futbol Federasyonu’nun galibiyet başına verdiği bonusla karşılayacak. Süper Lig’deki her galibiyete 2.8 milyon Lira, beraberliğe de 1.4 milyon Lira civarında bir prim, TFF tarafından ödeniyor.
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