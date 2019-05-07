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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
07.05.2019 - 09:28, Son Güncelleme:

Galatasaray'da dev prim: 3 milyon derbiye, 3 milyon Rize'ye!

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Galatasaray'da dev prim: 3 milyon derbiye, 3 milyon Rize'ye!

Beşiktaş zaferi sonrası soyunma odasına inerek, derbi primini, “Bir, iki, üç trilyon!” diyerek açıklayan Abdurrahim Albayrak, şimdi de Rize deplasmanına hazırlanıyor. Yönetim, kalan her maçta takımı galibiyet primiyle motive edecek.

Galatasaray’da Beşiktaş zaferinin coşkusu yaşanırken, yönetimin verdiği prim müjdesi, futbolcuların sevincini ikiye katladı.

Fanatik'te yer alan habere göre; sarı-Kırmızılı yönetim, hafta içinde teknik heyetle görüşerek, derbi galibiyeti için 2 milyon TL prim belirlemişti. Ancak dev mücadele sonrası soyunma odasına inen Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, futbolcuların tezahüratlarına, “Bir, iki, üç trilyon” sözleriyle eşlik ederek, primi bir basamak daha arttırdı. Yönetimin şimdi, Rizespor deplasmanına yönelik bir motivasyon çalışması içinde olduğu ve bu karşılaşmaya özel bir prim daha belirleneceği öğrenildi.

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TFF primiyle karşılanıyor

Sarı-Kırmızılılar’ın, Rizespor galibiyetine de 3 milyon Lira ödeme yapması bekleniyor. Galatasaray Yönetimi, bu parayı Türkiye Futbol Federasyonu’nun galibiyet başına verdiği bonusla karşılayacak. Süper Lig’deki her galibiyete 2.8 milyon Lira, beraberliğe de 1.4 milyon Lira civarında bir prim, TFF tarafından ödeniyor.

Fatih Terim derbi maçın ardından soruları yanıtlamıştı...

Fatih Terim'den derbi galibiyeti açıklamasıGalatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'de Beşiktaş'ı 2-0 yenerek, liderliğe yükselmelerinden dolayı mutlu olduklarını söyledi.
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Galatasarayda dev prim: 3 milyon derbiye, 3 milyon Rizeye

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